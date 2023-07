Bill nel cast del film Lost in Translation - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bill nel cast del film Lost in Translation. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MURRAY

Significato/Curiosità : Bill nel cast del film Lost in Translation

Bill Murray è un celebre attore statunitense noto per la sua versatilità e talento nel campo della recitazione. Nel film "Lost in Translation," diretto da Sofia Coppola nel 2003, Murray ha interpretato uno dei ruoli principali. La sua performance nel ruolo di Bob Harris, un attore americano di mezza età che si trova a Tokyo per girare uno spot pubblicitario, gli ha valso un plauso unanime dalla critica e una nomination all'Oscar come miglior attore. La sua interpretazione è stata lodata per la sua profondità emotiva e la capacità di catturare le sfumature di un personaggio complesso e in crisi. Il film stesso è diventato un classico del cinema indipendente, con Murray che ha dimostrato ancora una volta la sua abilità come uno dei grandi talenti di Hollywood.

