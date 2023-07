Solcano piste bianche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solcano piste bianche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosità : Solcano piste bianche

Gli sci sono strumenti sportivi utilizzati per solcare le piste bianche delle montagne durante l'attività dello sci. Sono lunghi dispositivi di forma aerodinamica che consentono agli sciatori di scivolare sul manto nevoso. Gli sci moderni sono realizzati con materiali leggeri e resistenti come la fibra di vetro o il carbonio, offrendo stabilità e controllo durante la discesa. Gli sciatori utilizzano i bastoni per bilanciare il movimento e orientare la direzione. Lo sci è una popolare attività ricreativa e sportiva, apprezzata per la sensazione di libertà , l'avventura e la sfida che offre. Solcare le piste bianche sugli sci permette di godere della bellezza delle montagne in inverno e di sperimentare la velocità e l'emozione del movimento sulla neve.

Altre risposte alla domanda : Solcano piste bianche : solcano; piste; bianche; Lo solcano i traghetti per Durazzo; Lo solcano le onde radio; solcano la neve; solcano i campi da coltivare; Lo solcano i cosmonauti; I bordi rialzati delle piste da corsa; Automobiletta che gira solo in certe piste ; Una specialità su piste ghiacciate; La safety sulle piste di F. 1; Donna che gareggia su piste innevate; Pavimentazione per strade bianche ; Le formiche bianche ; Hanno piume bianche e nere e becco all insù; Ricamo per bianche ria; bianche zza sintomatica della pelle;

