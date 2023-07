Sembra un lucertolone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sembra un lucertolone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VARANO

Significato/Curiosità : Sembra un lucertolone

Il varano è un rettile che ricorda un lucertolone. Appartenente alla famiglia dei Varanidi, il varano è noto per la sua corporatura robusta, la coda lunga e la pelle squamosa. La sua testa è appuntita, con occhi sporgenti e una lingua biforcuta. Alcune specie di varani possono raggiungere dimensioni impressionanti, come il famoso varano di Komodo, che è il più grande lucertolone vivente e può superare i tre metri di lunghezza. I varani sono diffusi in diverse parti del mondo, come l'Australia, l'Africa, l'Asia e l'America, e si adattano a una vasta gamma di habitat. Grazie alla loro aspetto unico e al loro comportamento affascinante, i varani suscitano interesse sia tra gli appassionati di rettili che tra gli studiosi della natura.

