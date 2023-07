Rimessi in funzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rimessi in funzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RIPRISTINATI

Significato/Curiosità : Rimessi in funzione

Quando qualcosa viene rimesso in funzione o ripristinato, significa che viene riportato al suo stato originale o riparato per tornare a essere funzionante. Questo termine viene comunemente utilizzato per riferirsi a dispositivi, macchinari o infrastrutture che sono stati danneggiati o inattivi e che vengono riparati o ripristinati per tornare alla loro piena funzionalità. Il ripristino può richiedere lavori di manutenzione, sostituzione di componenti difettosi o riparazioni più complesse. Questo processo di recupero è importante per garantire l'efficienza e l'utilizzo continuo delle risorse. Il ripristino di oggetti o sistemi danneggiati può contribuire a ridurre gli sprechi e prolungare la loro vita utile.

