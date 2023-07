Quello di Roma cade il 21 aprile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Roma cade il 21 aprile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NATALE

Significato/Curiosità : Quello di Roma cade il 21 aprile

Il Natale di Roma cade il 21 aprile ed è una celebrazione che commemora la fondazione di Roma. Questa festività è conosciuta anche come "Natale dei Romani" o "Dies Natalis Urbis" ed è una tradizione che affonda le sue radici nell'antica Roma. Il 21 aprile è considerato il giorno in cui Romolo, il leggendario fondatore di Roma, piantò il primo chiodo del muro che delimitava la città. Durante il Natale di Roma, vengono organizzati eventi culturali, spettacoli teatrali, rievocazioni storiche e fuochi d'artificio per celebrare l'importanza e la grandezza di questa città millenaria. È un momento di orgoglio e identità per i cittadini romani, che onorano la storia e la tradizione della loro città.

