Piccole fonti di calore per preparare cibi caldi - Cruciverba

I fornelli sono piccole fonti di calore utilizzate per preparare cibi caldi. Sono costituiti da una superficie riscaldata, solitamente a gas o elettricità , su cui si posizionano pentole o padelle per cuocere o riscaldare gli alimenti. I fornelli consentono di regolare la temperatura e di controllare il processo di cottura in modo preciso. Sono un elemento essenziale nelle cucine di tutto il mondo, utilizzati per cuocere una vasta gamma di piatti, dal semplice bollire dell'acqua al soffriggere, brasare o cuocere al forno. I fornelli offrono praticità e versatilità , consentendo di preparare pasti caldi in modo efficiente e sicuro.

