È del fauno in un film del 2006 - Cruciverba

Il labirinto è il protagonista del film del 2006 intitolato "Il labirinto del fauno". Diretto da Guillermo del Toro, il film mescola elementi di realismo e fantasy per raccontare la storia di Ofelia, una giovane ragazza che si trova immersa in un mondo magico e pericoloso durante la Guerra Civile spagnola. Il labirinto rappresenta un'importante metafora nel film, simboleggiando i pericoli, i misteri e i conflitti interiori affrontati da Ofelia. Il labirinto è un luogo oscuro e complesso, popolato da creature fantastiche e ostacoli che mettono alla prova la sua determinazione. Attraverso il labirinto, il film esplora temi come l'innocenza, la violenza, la resistenza e l'imaginatione.

