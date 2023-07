Un contenitore per bevande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un contenitore per bevande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BROCCA

Una brocca è un contenitore appositamente progettato per contenere e versare bevande. Solitamente realizzata in vetro, ceramica o plastica, la brocca ha una forma ampia e un manico che facilita il versamento senza fuoriuscite. La sua capacità varia a seconda delle dimensioni, permettendo di contenere una quantità significativa di liquido, come acqua, succo, limonata o tè. La brocca è spesso utilizzata durante i pasti o per servire bevande agli ospiti. La sua presenza è comune in casa, nei ristoranti, negli hotel e in altre occasioni in cui è necessario servire bevande in modo pratico e conveniente. La brocca è un elemento essenziale per facilitare la condivisione di bevande, offrendo un modo conveniente per mantenere tutti idratati e soddisfatti.

