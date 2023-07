Condizione di riempimento o sazietà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condizione di riempimento o sazietà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIENEZZA

Significato/Curiosità : Condizione di riempimento o sazietà

La pienezza, o sazietà, è la condizione di sentirsi soddisfatti o appagati dopo un pasto. È il risultato della sensazione di riempimento dello stomaco e della soddisfazione dei bisogni nutrizionali del corpo. La pienezza può essere influenzata da diversi fattori, come la quantità e la qualità del cibo consumato, il ritmo di ingestione e il contenuto calorico dei pasti. Sentirsi pieni è importante per mantenere un equilibrio alimentare e prevenire l'eccesso di cibo. La sensazione di pienezza può variare da persona a persona e può essere influenzata anche da fattori psicologici, come lo stato emotivo o l'abitudine di mangiare in modo consapevole.

Altre risposte alla domanda : Condizione di riempimento o sazietà : condizione; riempimento; sazietà; Passaggio che mette in condizione di segnare il gol; condizione spesso associata alla sordità; La condizione del sub che s immerge senza bombole; Si ostenta per dimostrare la condizione sociale; La condizione dal decesso del coniuge; riempimento dopo un parziale svuotamento; Uno che ignora la sazietà ; Dare da bere a sazietà ; Guardato... a sazietà ;

Cerca altre Definizioni