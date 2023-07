Chiaro a tutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiaro a tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PALESE

Significato/Curiosità : Chiaro a tutti

Quando qualcosa è chiaro a tutti, è considerato palese. L'aggettivo "palese" indica che qualcosa è ovvio, evidente o facilmente comprensibile senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Ciò che è palese è evidente a tutti, senza ambiguità o confusione. Può riferirsi a una verità o a un fatto di conoscenza comune che non richiede ulteriori prove o argomentazioni. Quando qualcosa è palese, non ci sono dubbi o incertezze su ciò che è evidente. L'uso del termine "palese" implica una chiarezza che può essere facilmente riconosciuta e accettata da tutti, senza bisogno di ulteriori indagini o dibattiti.

Altre risposte alla domanda : Chiaro a tutti : chiaro; tutti; Un po di chiaro scuro; Di color marrone chiaro ; chiaro e preciso nei contorni; Grande fiore bianco o giallo chiaro ; chiaro e acuto nel suono; Si dice che tutti lo siano ma nessuno è indispensabile; Fermata di mezzo pubblico dove scendono tutti ; Una giornata di riposo per tutti ; Credono tutti in Gesù; Uno per tutti i Tedeschi;

Cerca altre Definizioni