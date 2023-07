Andare a male decomporsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andare a male decomporsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARCIRE

Quando un oggetto, un alimento o una sostanza va a male, si verifica un processo di decomposizione o di marciume. Questo accade quando l'elemento in questione si deteriora a causa di fattori come l'esposizione all'aria, all'umidità o a batteri e funghi decompositori. Durante la decomposizione, gli organismi decompositori iniziano a rompere le sostanze chimiche e biologiche all'interno dell'oggetto, causando un cambiamento nella sua struttura e composizione. Questo processo porta alla produzione di odori sgradevoli e all'aspetto visibilmente alterato dell'elemento in decomposizione. È un fenomeno naturale che si verifica sia negli organismi viventi che negli oggetti inanimati e può essere evitato attraverso l'uso di metodi adeguati di conservazione, come il raffreddamento, l'essiccazione o l'uso di conservanti.

