Il verbo del trapano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il verbo del trapano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PERFORARE

Significato/Curiosita : Il verbo del trapano

Finire in galera, in il fatto quotidiano, 10 febbraio 2010. url consultato il 29 giugno 2010. ^ il dovere del verbo archiviato il 20 giugno 2010 in internet... Kg ed in grado di perforare corazze da 30 mm a 500 metri di distanza. i sovietici ptrd-41 e ptrs-41, da 14,5 mm e capaci di perforare 40 mm di corazza...