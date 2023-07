Si vende a risme o a rotoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si vende a risme o a rotoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARTA

Significato/Curiosità : Si vende a risme o a rotoli

La carta è un prodotto ampiamente utilizzato nella società moderna, che viene venduto sia in forma di risme che in rotoli. Le risme di carta sono confezioni di fogli di carta pre-tagliati, generalmente utilizzati per la stampa e la scrittura in ufficio o a casa. Sono disponibili in varie dimensioni, spessori e finiture, adattandosi alle diverse esigenze dei consumatori. D'altra parte, la carta in rotoli è più comunemente utilizzata nelle industrie e nei settori commerciali, come la stampa su larga scala, la produzione di giornali, etichette e confezioni. I rotoli di carta vengono solitamente venduti in diverse larghezze e lunghezze per soddisfare le specifiche esigenze di ciascun cliente. In entrambi i casi, sia le risme che i rotoli, la carta rimane un materiale essenziale per la comunicazione e il trasferimento di informazioni in vari ambiti della vita quotidiana.

