È utile per le indagini - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : IMPRONTA

Significato/Curiosità : È utile per le indagini

L'"impronta" è un elemento essenziale nelle indagini, poiché può fornire prove cruciali per identificare un individuo o stabilire la sua presenza in un determinato luogo. Si riferisce alle tracce lasciate da una persona o da un oggetto che possono essere raccolte e analizzate forensicamente. Le impronte digitali sono un tipo comune di impronta utilizzata per l'identificazione, in quanto ogni individuo ha un pattern unico di linee e solchi. Tuttavia, le impronte possono anche includere tracce di scarpe, pneumatici, strumenti o altri oggetti che possono fornire informazioni rilevanti per un'indagine. L'analisi delle impronte è una pratica utilizzata nella scienza forense per collegare un individuo o un oggetto a un luogo o a un crimine, svolgendo un ruolo fondamentale nella risoluzione dei casi e nell'amministrazione della giustizia.

