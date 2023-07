Una sala con le ostetriche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sala con le ostetriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PARTO

Significato/Curiosità : Una sala con le ostetriche

La sala del "parto" è un ambiente dedicato all'accoglienza e all'assistenza delle donne durante il processo del parto. È uno spazio attrezzato con strumenti e attrezzature specializzate per garantire la sicurezza e il comfort durante il travaglio e il parto. Le ostetriche, esperte professioniste della salute materna, lavorano in stretta collaborazione con le donne in travaglio, fornendo supporto fisico ed emotivo. La sala del parto può essere dotata di letti regolabili, monitor per monitorare la salute della madre e del bambino, nonché di strumenti per affrontare le fasi del travaglio, come palloni da parto, vasche per l'idroterapia e sedie da parto. È un ambiente sicuro e riservato in cui le donne possono dare alla luce i loro bambini sotto l'attenzione e l'assistenza del personale sanitario.

