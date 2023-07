Una parete di poco spessore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una parete di poco spessore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TAVOLATO

Significato/Curiosità : Una parete di poco spessore

Il "tavolato" è una tipologia di parete di poco spessore costituita da pannelli di legno o altri materiali simili, che vengono posizionati in modo da creare una superficie solida e continua. Il tavolato può essere utilizzato sia per scopi strutturali che estetici. È spesso impiegato per rivestire le pareti interne ed esterne degli edifici, creando una finitura rustica e caratteristica. Il tavolato può essere verniciato, laccato o lasciato al naturale per esaltare le venature e la texture del legno. È una soluzione versatile e di facile installazione, che aggiunge calore e un tocco accogliente agli ambienti.

