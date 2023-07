Una fossa infernale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fossa infernale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOLGIA

Significato/Curiosità : Una fossa infernale

La fossa infernale, o bolgia, √® un concetto descritto nella Divina Commedia di Dante Alighieri. √ą una profonda voragine situata nell'Inferno, il regno dei dannati. Ogni bolgia rappresenta un diverso peccato e coloro che vi sono condannati vengono sottoposti a tormenti specifici correlati alla loro colpa. Le bolge sono caratterizzate da paesaggi terribili e creature mostruose che infliggono pene cruente e infinite. Le anime dei peccatori sono costrette a scontare i loro peccati per l'eternit√†, senza possibilit√† di redenzione. L'immagine della fossa infernale o bolgia evoca un orrore profondo e una condanna eterna, simboleggiando la visione di Dante sull'aldil√† e la giustizia divina.

Altre risposte alla domanda : Una fossa infernale : fossa; infernale; Il canale a lato della fossa ischiorettale; Profondo fossa to scavato da un torrente; Il fossa ti cantautore; La fossa olimpica nel tiro a volo; La specialit√† della fossa olimpica nel tiro a volo; Barcaiolo infernale ; √ą infernale in un film di Orson Welles del 1958; Un celebre manga infernale di Go Nagai ing; Sembra infernale ma √® freddo; La Diana infernale ;

Cerca altre Definizioni