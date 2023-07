A Torino c è quello del libro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Torino c è quello del libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALONE

Significato/Curiosita : A torino e e quello del libro

Salone del libro nel complesso fieristico di torino esposizioni fu presentata ufficialmente il 22 luglio 1987 all'unione industriale di torino. i promotori... Titolo. salone – nell'architettura, ampia sala con funzioni di rappresentanza salone – nel commercio, sinonimo di fiera salone – zona di roma salone perosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

