Si tiene in scatola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si tiene in scatola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONSERVA

Si tratta di un prodotto che viene confezionato e sigillato all'interno di una scatola o di un contenitore apposito per garantirne la conservazione e la protezione. Questo metodo di confezionamento permette di preservare le caratteristiche del prodotto nel tempo, evitando l'entrata di aria, umidità o altri agenti esterni che potrebbero alterarne la qualità. La scatola o il contenitore è solitamente realizzato con materiali resistenti e impermeabili, in modo da garantire l'integrità del prodotto. Questo tipo di confezionamento è ampiamente utilizzato per alimenti, bevande, prodotti di bellezza, medicinali e molti altri articoli. La sua praticità e sicurezza lo rendono una scelta comune per la conservazione di prodotti di lunga durata.

