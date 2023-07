La striscia con i gradi sulla giubba militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La striscia con i gradi sulla giubba militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : CONTROSPALLINA

Significato/Curiosità : La striscia con i gradi sulla giubba militare

La striscia con i gradi sulla giubba militare, nota anche come controspallina, è un simbolo distintivo utilizzato per indicare il grado o il rango di un membro delle forze armate. Solitamente posizionata sulle spalle o sul petto della divisa, la striscia varia in base al rango dell'individuo, fornendo un rapido riconoscimento visivo del suo status e della sua autorità. Le strisce possono essere realizzate in tessuto o materiali metallici, e possono presentare diverse combinazioni di colori e simboli per rappresentare gerarchie specifiche. Questi distintivi svolgono un ruolo cruciale nella disciplina militare, facilitando la comunicazione e il rispetto della catena di comando all'interno delle forze armate.

