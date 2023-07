La sposa di Ludovico il Moro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sposa di Ludovico il Moro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BEATRICE

Significato/Curiosita : La sposa di ludovico il moro

(parole di ludovico sulla morte della moglie.) ludovico maria sforza detto il moro (vigevano, 27 luglio 1452 – loches, 27 maggio 1508). "arbitro di italia"... Lituano: beatrice olandese: beatrix polacco: beatrycze portoghese: beatriz ipocoristici: bia scozzese: beitris spagnolo: beatriz svedese: beatrice tedesco:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

