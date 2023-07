Sono inaccessibili quelli delle aquile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono inaccessibili quelli delle aquile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NIDI

Significato/Curiosità : Sono inaccessibili quelli delle aquile

I "nidi" delle aquile sono inaccessibili perché questi uccelli predatori tendono a costruirli in luoghi elevati e remoti, come sulle scogliere o sui rami degli alberi. Gli aquiloni scelgono accuratamente la posizione del nido per garantire la sicurezza e la protezione dei loro piccoli. Queste zone inaccessibili offrono loro un ambiente tranquillo e riducono il rischio di predatori o disturbi umani. I nidi delle aquile sono spesso grandi e imponenti, costruiti con rami e materiali vegetali intrecciati. Sono dei luoghi speciali in cui le aquile portano avanti la loro riproduzione e crescono le loro giovani aquilotti.

Altre risposte alla domanda : Sono inaccessibili quelli delle aquile : sono; inaccessibili; quelli; delle; aquile; sono fonte di risate; Lo sono i vestiti comodi; Si possono versare per la gioia; Fra i suoi classici ci sono Dumbo e Bambi; Così sono i ringraziamenti più sinceri; Nidificano nei luoghi più inaccessibili ; Nidificano in luoghi inaccessibili ; quelli d Olanda sono Bassi; I guelfi rivali di quelli neri; quelli di Cesare invasero la Gallia; Ci sono quelli dei sinonimi e dei contrari; quelli statuari sono per lo più bianchi; I mariti delle figlie; Il dispositivo che nelle auto evita il bloccaggio delle ruote in frenata; La piazza centrale delle città dell antica Grecia; Lo è la flora delle Alpi; Scienza della descrizione catalogazione delle opere letterarie; Il centro di aquile ia; Lo sono civette, aquile e falchi; In aquile e gufi; Le hanno aquile e gufi; Alistair __, l autore di Dove osano le aquile ;

Cerca altre Definizioni