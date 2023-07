Sono all imperfetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono all imperfetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ERO

Significato/Curiosita : Sono all imperfetto

Parlato di tutti i giorni, il congiuntivo imperfetto tende ad essere sostituito dall'indicativo imperfetto. comunque, non si tratta di fenomeni necessariamente... European radiocommunications office ero – codice iso 639-3 della lingua horpa ero – figura della mitologia greca ero (ever rocking on), pseudonimo di dominique... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

