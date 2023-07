Il simbolo dello stagno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il simbolo dello stagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SN

stagno è un elemento chimico nella tavola periodica che ha numero atomico 50 e simbolo sn, derivante da stannum, il nome latino dell'elemento. è il quarto... sn 1054 (supernova del granchio) è una supernova che fu osservata dalla terra nella costellazione del toro a partire dal 4 luglio 1054, calendario giuliano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

