Servono a far fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono a far fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MUNIZIONI

Significato/Curiosità : Servono a far fuoco

I proiettili sono componenti essenziali per il funzionamento delle armi da fuoco. Costituiti da un bossolo, una carica di propellente e un proiettile, convertono l'energia chimica in energia cinetica per sparare un colpo. Le munizioni, d'altra parte, sono un termine più ampio che include non solo i proiettili, ma anche gli esplosivi, i detonatori e altri componenti utilizzati per scopi militari o civili. Entrambi sono fondamentali per il corretto funzionamento delle armi e per l'esecuzione di azioni di difesa, offesa o sportive.

Altre risposte alla domanda : Servono a far fuoco : servono; fuoco; Si dice di cose che non servono a nulla; servono per appuntare; Il fantascientifico spostamento di cui si servono i personaggi di Star Trek; servono per un anno; servono da ripostiglio; Un fuoco tutto di paglia; Le opere coreografiche come L uccello di fuoco ; Fessure per bocche da fuoco ; Distrutte dal fuoco ; Cuocere a fuoco lento;

Cerca altre Definizioni