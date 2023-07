Il Sauro fra i patrioti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Sauro fra i patrioti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NAZARIO

Significato/Curiosità : Il Sauro fra i patrioti

Nazario Sauro è stato un patriota italiano che si distinse per il suo impegno nel movimento di indipendenza dell'Istria e del Trentino durante la prima guerra mondiale. Nato nel 1880, Sauro fu un fervente sostenitore dell'unificazione dell'Italia e si unì alle forze irredentiste. Combatté per l'annessione di Trieste e dell'Istria all'Italia, cercando di liberare queste regioni dall'Impero austro-ungarico. Nel 1916, fu catturato e condannato a morte dalle autorità austro-ungariche. Nonostante la sua esecuzione, Sauro divenne un simbolo di coraggio e determinazione per la lotta per l'indipendenza italiana. Il suo nome è ricordato e onorato in molte città italiane attraverso monumenti e vie a lui dedicate.

Altre risposte alla domanda : Il Sauro fra i patrioti : sauro; patrioti; Innocuo sauro australiano; Tozzo dinosauro dalla testa enorme; Iniziali di sauro ; Il mostruoso dinosauro che mette a ferro e fuoco Tokyo; Un agile e voracissimo dinosauro ; Sono compatrioti ; I compatrioti di Tolstoj; I compatrioti di Gandhi; 1 patrioti ... meno patiti; I compatrioti di van Gogh e Rembrandt;

Cerca altre Definizioni