Risultano sulla pagella - Cruciverba

La pagella o i voti sono strumenti utilizzati per valutare e riportare il rendimento accademico degli studenti. Solitamente, vengono espressi tramite un sistema di punteggi o valutazioni numeriche. La pagella riporta i risultati ottenuti dagli studenti in vari ambiti, come matematica, scienze, lingue straniere, ecc. Oltre ai voti, la pagella può includere anche commenti o valutazioni qualitative sul comportamento e l'impegno degli studenti. I voti riflettono il livello di comprensione e l'apprendimento degli studenti in una determinata materia. Possono influire sul percorso scolastico degli studenti, ad esempio nella scelta delle materie di studio o nell'ammissione a ulteriori livelli di istruzione.

