Un responsabile in cantiere - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : CAPOSQUADRA

Significato/Curiosità : Un responsabile in cantiere

Un responsabile in cantiere o caposquadra è una figura essenziale nell'ambito dell'edilizia e della gestione di progetti. Il suo ruolo principale è coordinare e sovrintendere le attività quotidiane sul cantiere. Il responsabile in cantiere pianifica e organizza il lavoro del suo team, assegna compiti specifici a ciascun membro e controlla l'avanzamento dei lavori. Deve essere competente nella lettura dei piani e delle specifiche tecniche, oltre a garantire che gli standard di sicurezza siano rispettati. Inoltre, il responsabile in cantiere svolge un ruolo di comunicazione cruciale tra il personale, i fornitori, i clienti e la direzione dell'azienda. Deve essere in grado di risolvere problemi e prendere decisioni tempestive per garantire che il progetto proceda senza intoppi e rispetti i tempi e i budget stabiliti.

