Rapido nell agire - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SVELTO

Significato/Curiosita : Rapido nell agire

