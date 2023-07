Quello degli USA con capitale Des Moines - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello degli USA con capitale Des Moines. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IOWA

Significato/Curiosità : Quello degli USA con capitale Des Moines

Des Moines è la capitale e la città più grande dello stato dell'Iowa, negli Stati Uniti. Situata nella parte centrale dello stato, Des Moines è un importante centro culturale, economico e politico. La città è famosa per il suo skyline caratterizzato da moderni grattacieli, il fiume Des Moines che la attraversa e numerosi parchi. Des Moines ospita anche importanti istituzioni educative, tra cui l'Università di Drake e la Grand View University. Inoltre, la città è nota per il suo vivace panorama artistico, i festival annuali e i musei. Des Moines è un crocevia per molte attività commerciali e governative nello stato dell'Iowa, contribuendo alla sua prosperità economica e alla sua posizione di rilievo nel contesto degli Stati Uniti.

