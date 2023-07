Quando è gialla cade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando è gialla cade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FOGLIA

Significato/Curiosità : Quando è gialla cade

Quando l'autunno si fa sentire, gli alberi si preparano per la stagione fredda. Le foglie iniziano a trasformarsi in uno spettacolo di colori vivaci: rosso, arancione e giallo. È proprio il giallo che attira l'attenzione, poiché indica che l'albero sta perdendo la sua vitalità. Con il passare dei giorni, la foglia gialla perde la sua forza e si stacca dal ramo. Attraverso un delicato movimento di danza, si lascia cullare dal vento fino a toccare dolcemente il suolo. Lì, tra le altre foglie cadute, viene accolta come parte del ciclo naturale della vita. Così, il giallo diventa simbolo di transizione e di rinascita, poiché solo lasciando andare ciò che non serve più si può creare spazio per qualcosa di nuovo.

