Personaggio famoso che interpreta uno spot - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : TESTIMONIAL

Significato/Curiosità : Personaggio famoso che interpreta uno spot

Un "testimonial" è un personaggio famoso o una figura pubblica che viene scelto per rappresentare e promuovere un prodotto, un servizio o un'azienda in uno spot pubblicitario. Il testimonial utilizza la sua notorietà e influenza per creare consapevolezza, interesse e fiducia nei confronti del marchio o del prodotto che rappresenta. La scelta di un testimonial viene fatta in base alla sua reputazione, alla sua affinità con il pubblico di riferimento e alla capacità di comunicare efficacemente i messaggi chiave. I testimonial possono essere attori, atleti, musicisti o altre personalità che godono di una popolarità e credibilità presso il pubblico. La presenza di un testimonial può aumentare la visibilità e l'impatto di uno spot pubblicitario, sfruttando l'associazione positiva tra la figura famosa e il prodotto o l'azienda promossi.

