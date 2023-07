Negate per il lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negate per il lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INETTE

Significato/Curiosità : Negate per il lavoro

Le persone che sono considerate "inette" sono quelle che non sono abili o capaci nel loro lavoro o in determinate attività. Il termine può indicare una mancanza di competenza o di capacità nel portare a termine determinati compiti in modo efficace o efficiente. Le persone inette possono avere difficoltà a svolgere le loro mansioni in modo adeguato, causando ritardi, errori o risultati insoddisfacenti. Tuttavia, è importante notare che il termine "inette" è spesso soggettivo e può dipendere dal contesto e dalle aspettative specifiche. Ogni persona ha punti di forza e debolezza diversi e può essere inetta in alcune aree e competente in altre.

