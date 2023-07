La mostra la nave in secca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mostra la nave in secca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CARENA

Significato/Curiosità : La mostra la nave in secca

La "carena" è una parte fondamentale di una nave, che comprende la parte inferiore dello scafo che si trova al di sotto della linea di galleggiamento. È la parte della nave che entra in contatto con l'acqua durante la navigazione. La carena è progettata in modo da ridurre la resistenza all'acqua e migliorare l'efficienza della nave. Può essere costituita da pannelli di metallo o legno, e spesso viene sottoposta a lavori di manutenzione come la pulizia, la riparazione delle eventuali crepe o danni, e l'applicazione di strati protettivi. La cura e la manutenzione della carena sono fondamentali per garantire la navigabilità e la sicurezza della nave.

Altre risposte alla domanda : La mostra la nave in secca : mostra; nave; secca; erat demonstrandum cioè come volevasi dimostra re; Quello di Venn mostra le relazioni tra gli insiemi; Si può dimostra re rivolgendo molte domande; Se è ampio mostra il petto; Che mostra no incoerenza; Una nave passeggeri; Sistemazione del carico della nave ; Una nave per Drake; La via seguita dalla nave ; nave da fiordi; Lo causa il secca tore; Gravi secca ture; secca come una pasta; secca te e afflosciate; All autista secca usarlo;

Cerca altre Definizioni