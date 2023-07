Mettere la freccia sulla corda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere la freccia sulla corda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INCOCCARE

Significato/Curiosita : Mettere la freccia sulla corda

Alla freccia finché non si incontra in 'b' il prolungamento della freccia. tracciare la perpendicolare al terreno partendo da tale punto trovato; la larghezza... Futuro sposo. solo ulisse infatti si dimostra capace di tendere l'arco, incoccare e centrare il bersaglio. quindi, col medesimo arco, inizia la strage dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

