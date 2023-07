Un lungo lancio nel calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un lungo lancio nel calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TRAVERSONE

Significato/Curiosità : Un lungo lancio nel calcio

Un lungo lancio nel calcio o traversone è una tecnica di passaggio utilizzata per inviare il pallone da una parte del campo all'altra o per mettere il pallone nell'area di rigore avversaria. Durante un lungo lancio, il calciatore lancia il pallone con forza e precisione utilizzando le braccia per fornire potenza. Questa tecnica è spesso utilizzata per superare le linee difensive avversarie e creare occasioni di gol. D'altra parte, un traversone è un passaggio effettuato da una posizione avanzata del campo verso l'area di rigore avversaria. Il calciatore cerca di inviare il pallone attraverso l'aria in modo che i compagni di squadra possano raggiungerlo e cercare di segnare un gol. Sia il lungo lancio che il traversone richiedono abilità tecniche e visione di gioco per essere eseguiti con successo e sfruttare le opportunità offensive.

