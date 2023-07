La legge degli Inglesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La legge degli Inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACT

Significato/Curiosità : La legge degli Inglesi

La legge degli Inglesi, o anche nota come "Act" (termine inglese per "legge"), è un principio giuridico che deriva dalla tradizione legale dell'Inghilterra e che ha avuto un'influenza significativa sui sistemi legali di molti paesi nel mondo. Questa legge si basa sul concetto di precedente legale, in cui le decisioni giudiziarie passate fungono da orientamento per le decisioni future. Gli "Acts" sono leggi promulgate dal Parlamento inglese e possono riguardare una vasta gamma di argomenti, come diritto penale, diritto civile, diritto commerciale e altro ancora. La legge degli Inglesi, con la sua enfasi sul precedente legale, contribuisce a fornire coerenza e stabilità al sistema giuridico, consentendo una progressione graduale e prevedibile della legge nel tempo.

