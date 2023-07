John: presiede Stellantis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: John: presiede Stellantis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ELKANN

Significato/Curiosità : John: presiede Stellantis

John Elkann è un imprenditore italiano-americano che attualmente ricopre la carica di presidente di Stellantis, un'importante azienda automobilistica multinazionale. Nato il 1º aprile 1976, Elkann è membro della famiglia Agnelli, una delle famiglie più influenti nel settore automobilistico italiano. Dopo aver conseguito una laurea in Ingegneria Industriale presso il Politecnico di Torino, Elkann ha iniziato la sua carriera lavorando in diverse aziende, tra cui General Electric. Nel 2004 è diventato presidente del consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles (ora Stellantis) e, successivamente, nel 2014, ha assunto la posizione di presidente di Exor, la società di investimento della famiglia Agnelli. Elkann è noto per la sua leadership strategica e la sua capacità di guidare Stellantis attraverso le sfide e le opportunità nel settore automobilistico globale.

