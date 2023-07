L isola divisa fra i Greci e i Turchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L isola divisa fra i Greci e i Turchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Cipro è un'isola nel Mar Mediterraneo che è stata oggetto di una divisione politica tra i Greci e i Turchi. Dopo un conflitto nel 1974, l'isola è stata divisa in due parti: Cipro del Nord, popolata principalmente da turco-ciprioti, e Cipro del Sud, abitata principalmente da greco-ciprioti. Questa divisione ha creato una situazione politica complessa con dispute territoriali e tensioni etniche. Nonostante gli sforzi per una soluzione politica duratura, Cipro rimane una delle isole più divise al mondo. Nonostante ciò, Cipro è nota per la sua bellezza naturale, le sue spiagge, la sua storia ricca di cultura e le sue attrazioni turistiche.

