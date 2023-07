Gruppo Sportivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo Sportivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOCIETÀ

Significato/Curiosità : Gruppo Sportivo

Un gruppo sportivo o una società sportiva è un'organizzazione costituita da individui con un interesse comune nello svolgimento di attività sportive. Queste organizzazioni possono operare a livello amatoriale o professionale e si dedicano a una vasta gamma di discipline sportive, come calcio, basket, tennis o nuoto. I gruppi sportivi forniscono un'infrastruttura e un ambiente per la pratica sportiva, organizzando competizioni, addestramenti e promuovendo uno spirito di squadra e di sana competizione. Spesso, le società sportive coinvolgono anche aspetti di gestione, come la registrazione dei membri, la pianificazione degli eventi e la gestione delle strutture. Il loro obiettivo principale è promuovere la passione per lo sport e favorire la partecipazione attiva nella comunità sportiva.

