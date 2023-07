Il grasso che si forma sulla pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il grasso che si forma sulla pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SEBO

Significato/Curiosita : Il grasso che si forma sulla pelle

Massa grassa, o fm, dall'inglese fatty mass, si intende la parte di massa (peso) di un organismo costituita dall'organo adiposo, ovvero dal grasso corporeo... Il sebo è una miscela di diversi lipidi secreta dalle ghiandole sebacee sulla pelle di quasi tutti i mammiferi. non si trova nelle specie acquatiche (cetatei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il grasso che si forma sulla pelle : grasso; forma; sulla; pelle; In chimica grasso che può essere mono di tri; Antipasti conservati in un grasso vegetale; grasso spalmabile non animale; Ricca di grasso ; Un grasso naturale; Le due città degli USA che forma no una metropoli; Gli stabilimenti di yogurt e forma ggi; Informa zione confidenziale da non divulgare; Lo forma no dieci centinaia; È forma to da recipienti che possono essere di ceramica; Mettere la freccia sulla corda; Lo Steiger de Le mani sulla città; La tavola sulla quale si mangia; Si nebulizza sulla pelle; La striscia con i gradi sulla giubba militare; Si nebulizza sulla pelle ; Pigmenti che determinano il colore della pelle ; Nemici per la pelle ; pelle per giacche; Trasferite sulla pelle fanno le veci dei veri tatuaggi;

Cerca altre Definizioni