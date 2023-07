Il grano immagazzinato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il grano immagazzinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INSILATO

Significato/Curiosita : Il grano immagazzinato

"grano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi grano (disambigua). progetto:forme di vita - implementazione classificazione apg iv. il taxon... Fasciate di insilato a bordo campo in west yorkshire (gran bretagna). cumulo di insilato in una fattoria. ^ rosario petriglier, insilati come e perché:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il grano immagazzinato : grano; immagazzinato; Un tipo di grano ; Lo è un tipo di grano la cui farina si utilizza per impastare i pizzoccheri valtellinesi; Si sgrano cchia al cinema; Fascina di grano mietuto; Membrana che ricopre i semi del melograno ; immagazzinato in ampi depositi per cereali o fieno;

