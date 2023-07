Furono governati dallo Scià - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Furono governati dallo Scià. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IRANIANI

Significato/Curiosita : Furono governati dallo scia

Nome persia deriva da perseo, l'eroe mitologico. il 21 marzo del 1935 lo scià reza pahlavi chiese formalmente alla comunità internazionale di riferirsi... Riferirsi al paese iraniano, al suo popolo e ai suoi antichi imperi. gli iraniani identificarono il loro paese con il nome eran ("degli iraniani") sin dal periodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

