Un frumento per zuppe - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : FARRO

Significato/Curiosità : Un frumento per zuppe

Il frumento per zuppe, o farro, è un cereale antico dal sapore ricco e nutriente, ampiamente utilizzato nella cucina tradizionale. Questo grano, appartenente alla famiglia delle graminacee, è caratterizzato da una forma allungata e da un colore marrone chiaro. Il farro è noto per la sua versatilità in cucina, poiché può essere utilizzato in una varietà di piatti, come zuppe, insalate, contorni e persino pane. Grazie al suo alto contenuto di fibre, proteine e vitamine del gruppo B, il farro è un'ottima scelta per una dieta equilibrata. Inoltre, ha un sapore leggermente nocciolato che aggiunge un tocco rustico e aromatico a qualsiasi preparazione culinaria.

