Fece una grande scoperta nel 1492 - Cruciverba

Nel 1492, Cristoforo Colombo, un esploratore genovese, fece una scoperta che avrebbe cambiato il corso della storia. Alla ricerca di una nuova rotta verso l'Estremo Oriente, navigò verso ovest e raggiunse le Americhe. Il suo viaggio aprì la strada alla colonizzazione europea del continente americano. Questa scoperta aprì nuovi orizzonti per il commercio, l'esplorazione e lo sviluppo culturale. Colombo dimostrò che il mondo era molto più vasto di quanto si pensasse in precedenza e i suoi viaggi ispirarono molti altri esploratori a cercare nuove rotte e terre sconosciute. La scoperta di Colombo rappresenta un punto di svolta nella storia dell'umanità e ha avuto un impatto duraturo sulla geografia, la politica e la cultura globale.

