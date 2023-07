Favoloso come Eros - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Favoloso come Eros. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MITICO

Significato/Curiosità : Favoloso come Eros

Il termine "mitico" si riferisce a qualcosa che è leggendario, immaginario o di origine mitologica. Quando qualcosa è descritto come "favoloso come Eros", si intende sottolineare la sua straordinaria bellezza, fascino o irresistibilità, ispirandosi al dio greco dell'amore e della passione. Eros è spesso rappresentato come un essere divino di grande bellezza e seduzione, capace di suscitare amore e desiderio. Pertanto, descrivere qualcosa come "mitico" implica che sia leggendario, magico o eccezionale nel suo impatto o nella sua qualità. È un modo per esaltare l'aspetto affascinante, misterioso o meraviglioso di qualcosa o qualcuno, evocando l'immaginazione e l'ammirazione.

