È fatto di neve - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : IGLOO

Significato/Curiosita : E fatto di neve

Cercando altri significati, vedi neve (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento scienza è priva o carente di note e riferimenti bibliografici puntuali... Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. un iglù (dall'inglese igloo, a sua volta dall'inuktitut , iglu, «casa») è un rifugio costruito con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

