Farsi = dare notizie di sé - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farsi = dare notizie di sé. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VIVO

Significato/Curiosità : Farsi = dare notizie di sé

"Farsi vivo" è un'espressione colloquiale che significa "dare notizie di sé" o "manifestarsi". Viene utilizzata quando una persona non è stata in contatto per un certo periodo di tempo e poi si fa sentire per far sapere che è ancora presente e presente nella vita degli altri. Questo può avvenire attraverso una telefonata, un messaggio o una visita. L'espressione "farsi vivo" implica un atto di cortesia o di rispetto verso gli altri, mostrando interesse nel mantenere i rapporti o nelle relazioni personali. Può essere utilizzata anche in situazioni in cui si è stati assenti o silenziosi in un contesto specifico, come il lavoro o gli affari, per riaffermare la propria presenza o il proprio impegno.

Altre risposte alla domanda : Farsi = dare notizie di sé : farsi; dare; notizie; Permette di farsi rappresentare; Fa fatica a farsi udire; La si cerca per rifarsi ; Lasciare spazio ad altri: farsi ; farsi la barba; Lo si monta per andare in settimana bianca; Circondare con palizzate; Andare a vedere un sito turistico; Guidare il comportamento dei figli; Decide la squadra da mandare in campo; Un efficiente sistema per diffondere le notizie ; TG24 canale Mediaset di notizie ; Così è definito un alternarsi di buone e cattive notizie ; Va a caccia di notizie ; Dà notizie alla stampa;

Cerca altre Definizioni