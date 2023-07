erat demonstrandum cioè come volevasi dimostrare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: erat demonstrandum cioè come volevasi dimostrare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : QUOD

Significato/Curiosità : erat demonstrandum cioè come volevasi dimostrare

"Quod erat demonstrandum", spesso abbreviato come "Q.E.D.", è una locuzione latina che significa "come volevasi dimostrare". Viene utilizzata alla fine di una dimostrazione o di un argomento logico per sottolineare che ciò che si voleva dimostrare è stato effettivamente provato o raggiunto. È una dichiarazione che conferma la validità delle argomentazioni e delle prove presentate in precedenza. Questa espressione viene utilizzata in vari campi, come la matematica, la filosofia e il diritto, per concludere un ragionamento in modo chiaro e assertivo. "Quod erat demonstrandum" sottolinea l'obiettivo principale della dimostrazione ed evidenzia il successo nel raggiungere tale obiettivo.

Altre risposte alla domanda : erat demonstrandum cioè come volevasi dimostrare : erat; demonstrandum; cioè; come; volevasi; dimostrare; Giustiziere mascherat o; Fu un crudele imperat ore romano; Il greco considerat o padre della medicina; Ha superat o con successo l esame di maturità; Estremamente moderat o; line cioè disconnesso; Made in cioè da noi; A cioè in gran quantità; À la cioè alla moda; Alla __, cioè fatto male; Le piante come il fagiolo e il pisello; Un gioco d azzardo come il gratta e vinci; Essere baldanzosi come reucci da pollaio; Modesti come certi compensi; come i terreni o le rocce a rischio crollo; Si può dimostrare rivolgendo molte domande; Si ostenta per dimostrare la condizione sociale; Ritiene impossibile dimostrare l esistenza di Dio; Un ipotesi tutta da dimostrare ; Permette all accusato di dimostrare la propria innocenza;

Cerca altre Definizioni