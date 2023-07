Entrano in un Paese senza passaporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Entrano in un Paese senza passaporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CLANDESTINI

Significato/Curiosità : Entrano in un Paese senza passaporto

I clandestini sono persone che entrano in un paese senza possedere un passaporto o i documenti di viaggio necessari per un ingresso legale. Questo può avvenire attraverso mezzi illegali, come attraversando frontiere non autorizzate o utilizzando percorsi nascosti. Gli immigrati clandestini spesso cercano migliori opportunità economiche o scappano da situazioni di conflitto o oppressione nei loro paesi d'origine. Tuttavia, l'ingresso illegale può comportare gravi conseguenze, come l'arresto, la detenzione o l'espulsione dal paese ospitante. La questione dell'immigrazione clandestina è complessa e solleva questioni politiche, sociali ed economiche che richiedono approcci integrati per affrontare i flussi migratori in modo umano e sostenibile.

Altre risposte alla domanda : Entrano in un Paese senza passaporto : entrano; paese; senza; passaporto; entrano nei guanti; entrano nei bagni dei men; entrano nei bagni con la scritta men; Subentrano nel possesso; Parti che s addentrano ; Appartenenti a un paese straniero; Il paese natio dello scrittore Eugen Kumicic; Il paese della Huawei; Un paese dell America Centrale; Scrisse Alice nel paese delle Meraviglie; Un tiro senza alzo; Noi senza cuore; I CCT senza credito; Lo sono i collegamenti senza fili; Si calza senza calze; La comprova il passaporto ; Si varca con il passaporto ; Spesso chi ci va usa il passaporto ; Risulta dal passaporto ; Si avvaleva del passaporto Nansen;

Cerca altre Definizioni